Arbeitslosigkeit: „Es wird ein schwerer Herbst“

Ab Oktober dürften Zahlen steigen

„Im September werden sich die Zahlen noch ähnlich entwickeln, ab Oktober kommt die Saisonkomponente hinzu: Der Wintertourismus sowie die Gastronomie werden es schwer haben, das gilt auch für das Weihnachtsgeschäft mit Feiern und Bällen“, so Snobe. Die Baubranche bleibe dank der Kurzarbeit „hoffentlich“ stabil, Sorge bereite die Entwicklung in der Produktion. Insgesamt sei die Dynamik am Stellenmarkt gering, Aufnahmen in Betriebe finden nur verhalten statt.