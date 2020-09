Nach Mahnwache vor Synagoge: Aktivist angezeigt

Die solidarische Tat hat nun ein Nachspiel für Tristan Ammerer, Bezirksvorsteher in Graz-Gries, der sich daran beteiligte. Er wurde angeziegt. „Aufgrund Ihrer indirekten Aufforderung in den sozialen Medien, sich am 22.08.2020 an der ,Mahnwache‘ vor der Synagoge in Graz zu beteiligen, traten Sie als Leiter einer nicht angezeigten Versammlung in Erscheinung“, heißt es in der Anzeige. Auch, weil der Gehsteig angeblich blockiert war und die Corona-Abstände nicht eingehalten worden sein sollen, wurde Ammerer angezeigt.