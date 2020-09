Telefonische Krankmeldung bis Ende 2020 verlängert

Um Ordinationen und die Gesundheitshotline 1450 zu entlasten, verlängert die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die telefonische Krankmeldung für Corona-Verdachtsfälle bis Jahresende. Die ÖGK begründet die Maßnahme in einer Aussendung mit dem bevorstehenden Herbst und der steigenden Zahl an Covid-19-Infizierten in ganz Österreich.