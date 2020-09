Fußgänger (47) geschlagen: Wer kennt diesen Mann?

Zu der Attacke war es am 23. Juli gegen 23 Uhr in der Nähe der Che-Guevara-Statue im Donaupark gekommen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand waren der Fahrradfahrer, der in Begleitung einer Frau war, und der 47-jährige Fußgänger zusammengestoßen. Der Radler kam dabei zu Sturz. Nachdem er wieder aufgestanden war, soll er dem 47-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben, woraufhin dieser mit dem Kopf auf den Asphalt stürzte.