Liverpool verliert Supercup-Krimi gegen Arsenal!

Während in der Entscheidung alle Arsenal-Kicker verwandelten, darunter zum Abschluss Pierre-Emerick Aubameyang, traf aufseiten der „Reds“ Rhian Brewster nur die Latte. Aubameyang hatte die Londoner auch in der zwölften Minute mit der ersten Chance in Führung gebracht. „Joker“ Takumi Minamino (73.) gelang aber noch der Ausgleich.