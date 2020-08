Immer mehr Wildcamper bringen Natur in Bedrängnis

300 Anzeigen bei Kontrollen im Ötztal

Wie schlimm es ist, zeigt die Bilanz der Bergwacht im Ötztal. „Dort mussten wir bei den bislang letzten Schwerpunktkontrollen 300 Anzeigen machen“, berichtet Pfurtscheller. Doch nicht nur das Ötztal ist stark betroffen. Auch im Außerfern hat die Natur nicht einmal mehr in der Nacht ihre Ruhe. Rund um die Seen wächst am Abend so manches kleines Zeltdorf. Pfurtscheller: „Die Kollegen rücken jetzt dreimal in der Woche aus und treffen im Schnitt 40 bis 60 Camper im freien Gelände an.“ Probleme gibt es auch im Stubaital oder in den Innauen. Ein Platz am Wasser ist natürlich heiß begehrt.