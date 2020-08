NBA-Play-offs gehen nach Boykott am Samstag weiter

Damit reagierten die Bucks auf die jüngste Gewalttat von Polizisten - gegen den 29-jährigen Familienvater Jacob Blake, der am Sonntag im US-Bundesstaat Wisconsin durch sieben Schüsse der Polizei in den Rücken schwer verletzt worden war. Auch zahlreiche andere Sportveranstaltungen in den USA fanden daraufhin nicht statt. Die Eishockey-Liga NHL kündigte ebenfalls an, am Wochenende nach der Auszeit wieder spielen zu wollen.