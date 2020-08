Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Ilvy ist viereinhalb Jahre alt, sterilisiert und auffällig orange-rot. Sie hat einen sehr buschigen Schwanz. Sie ist seit dem 3. August verschwunden. Es war Vollmond und Starkregen. Vielleicht ist sie in eine Gartenhütte oder einen Keller, wo die Besitzer auf Urlaub sind, oder bei einer Baustelle in ein Auto mit eingestiegen und irgendwohin mitgefahren. Hinweise bitte an Tel.: 0676/48 00 602 .