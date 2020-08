Kaum Meldungen nach Aufruf Kopieren

Wer Symptome verspürt, wurde wie gewohnt dazu aufgefordert, bei 1450 anzurufen. Gemeldet haben sich aber relativ wenige. Und von denen, die sich gemeldet haben, wurde keiner positiv getestet. „Als der Fall im Juli in der Pepe-Bar auftrat, sind unsere Telefone heiß gelaufen“, heißt es aus der Epidemieabteilung des Gesundheitsamtes. Warum das jetzt nicht mehr der Fall ist, erklärt sich ein Amtsmitarbeiter folgendermaßen: „Die Medien sind konkreter geworden und geben das exakte Datum sowie die genaue Uhrzeit an, zu der sich Infizierte an den Orten aufgehalten haben.“ Daher kommen auch weniger Menschen als potentielle Kontaktpersonen in Frage. „Außerdem tragen beim Einkaufen und im Zug 90 Prozent sowieso Mundschutz“, bemerkt der Gesundheitsamt-Mitarbeiter. Nach dem Aufruf in Zell am See hat sich bis Donnerstag Nachmittag gar niemand gemeldet.