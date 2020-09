Das müssen Kinder beim Fahren beachten!

Wer mit dem Roller in die Schule fährt, ist nicht nur schneller am Ziel, sondern entlastet auch die Eltern. Denn das Fahren mit dem Roller erspart die Autofahrt hin zur und zurück nach Hause von der Schule. Rollerfahren ist klimaschonend und komfortabel. Außerdem ist man deutlich flexibler, da man nicht auf Bus und Bahn angewiesen ist. Ein Tretroller ist also perfekt für den Schulstart!