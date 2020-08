Christkindlmarkt-Absage auch in Linz kein Thema

Corona hat den Sommer ordentlich durcheinander gewirbelt. Und auch der Winter wird nicht wie früher. In Deutschland wurde der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom abgeblasen. In Linz hält ÖVP-Stadtvize und Marktreferent Bernhard Baier an der Veranstaltung fest. Die FPÖ fordert im kommenden Gemeinderat ein verbindliche Zusage zur Abhaltung.