5 Jahre A4-Drama: „Schlimmster Tag meines Lebens“

Hans Peter Doskozil war damals Ihr Polizeichef im Burgenland. Wie haben Sie ihn in der Krise erlebt?

Professionell und gleichzeitig ringend um Fassung, um die Kontrolle über die Gefühle zu behalten. Die Schlepper haben Unmenschlichkeit an den Tag gelegt. Aber er hat höchst professionell agiert - nur so konnten schon am nächsten Tag die ersten Täter gestellt werden.