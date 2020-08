Sforza Nachfolger von Trainer Koller in Basel

Sforza gewann als Profi mit Bayern München 1996 den UEFA-Cup und 2001 die Champions League. Zweimal, 1998 mit Kaiserslautern und 2001 mit Bayern München, wurde der Mittelfeldspieler deutscher Meister. In der Schweiz wurde er Meister und Cupsieger mit den Grasshoppers (1991 bzw. 1988). Als Trainer arbeitete Sforza bisher in der Super League für Luzern und die Grasshoppers, in der Challenge League für Wohlen und Wil.