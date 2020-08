Wiener Pensionistin ließ Lottobetrüger abblitzen

Erstmals heuer im Februar hatte es bei Erika D. geläutet. Am Telefon war ein Mann, der sich barsch als Angestellter des Bezirksgerichts Donaustadt ausgab. „Der Unbekannte wollte mir weismachen, ich hätte beim Eurolotto Wien 24, das es übrigens gar nicht gibt, teilgenommen. Nun müsse ich sofort bei einer Nummer anrufen. Was ich nicht tat und sofort zur Polizei lief“, schildert die 77-Jährige. Kriminalisten gaben ihr den richtigen Rat: „Nur ja nicht die Nummer wählen, denn dann hängen Sie in der kostenpflichtigen und teuren Endlosschleife!“