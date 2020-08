Dachstein: Alpinist „in letzter Minute“ gerettet

Eine dramatische Rettungsaktion hat einen deutschen Bergsteiger (51) in der Steiermark vor dem Tod bewahrt: Er hatte sich am Dienstag am Dachstein verirrt und war abgestürzt, letztlich gelang auch dank des Einsatzes eines Bundesheer-Hubschraubers die Bergung. „Sie war für den Abgestürzten definitiv lebensrettend“, so ÖAMTC-Flugretter Albert Prugger.