Wolfsburg zum 5. Mal im Champions-League-Finale

Am Ende rettete Wolfsburg den minimalen Vorsprung aber über die Zeit. Im zweiten Halbfinale am Mittwoch (20 Uhr) ist Lyon in Bilbao im rein französischen Duell mit PSG zu favorisieren. OL hatte die jüngsten vier Ausgaben der Champions League gewonnen, Wolfsburg war 2012/13 und 2013/14 siegreich - zuletzt verloren die Deutschen in den Saisonen 2015/16 sowie 2017/18 das Endspiel gegen Lyon. Das diesjährige Finale, für Wolfsburg das fünfte in der Vereinsgeschichte, findet in San Sebastian statt.