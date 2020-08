Hannes Wolf gibt Comeback im ÖFB-U21-Nationalteam

Österreichs U21-Nationalteam kann in den anstehenden beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien (4. September/18.30 Uhr) und England (8. September/20.30 Uhr - jeweils live auf ORF Sport+) in Ried auf Rückkehrer Hannes Wolf bauen. Der 21-jährige Steirer gibt nach überstandenem Knöchelbruch sein Comeback in der Auswahl des aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Teamchefs Werner Gregoritsch.