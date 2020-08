Keine Stallorder für das Wolfurt-Derby

Eher überraschen könnte da wohl der SC Fußach, das Team von Jürgen Maccani empfängt den Dornbirner SV. Während die Fußacher in der Vorarlberg-Liga ganz vorne mitmischen, warten die Haselstauder in der Eliteliga noch auf ihr erstes volles Erfolgserlebnis. Spannend könnte auch das Duell zwischen der SPG Großwalsertal und dem FC Bizau werden. Auf dem engen Sportplatz in Raggal gibt es noch weniger Bewegungsfreiheit als im Bizauer Bergstadion - wenn jeder Einwurf von der Mittellinie brandgefährlich ist, ist die Action auf jeden Fall vorprogrammiert!