Deutsche (54) wurde von Muldenkipper überrollt

Nach Angaben der Polizei bog der 29-Jährige gegen 17.15 Uhr mit seinem Muldenkipper in einem Baustellenbereich von der Herzog-Otto-Straße in die Herzog-Friedrich-Straße in Innsbruck ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Bereich sehr stark von Fußgängern frequentiert. Daher war ein Bediensteter für die Regelung und Sicherung des Fußgängerverkehrs abgestellt.