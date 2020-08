„Corona-Party“ im Zillertal hatte Nachspiel

Die Reue am Tag darauf - mit einem Blumenstrauß - kam zu spät. Denn in der Nacht zuvor hatte ein stockbetrunkener Zillertaler während einer feuchtfröhlichen Feier, die ausgerechnet während der strengen Corona-Beschränkungen stattfand, mehrere Droh-Nachrichten via WhatsApp an seine Ex-Partnerin versendet. Diese ging zur Polizei, nun wurde der Mann am Landesgericht zu einer Geldstrafe verurteilt.