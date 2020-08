So feiern die Bayern-Spieler das Triple unter sich

Schon wohlbekannte Bilder aus der Bayern-Kabine. Aber so ausgelassen sah man sie lange nicht mehr feiern. Weder nach dem Meisterschaftstitel, noch nach dem Cup-Sieg. Der Stimmungsmacher in der Kabine: Lewandowski? Falsch. Müller, nein, auch nicht er? Davies? Noch nichts. Die Franzosen Coman, Tolisso und Pavard? Fehlanzeige. Nein, der größte Campeones-Sänger (Einpeitscher) in der Kabine heißt David Alaba (zumindest, wie diese Bilder belegen).