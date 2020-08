75 Jahre Kriegsende: Die Völkerwanderung

Es setzte sich eine regelrechte Völkerwanderung in Gang

Die sogenannten „displaced Persons“, also Heimatlose, wurden in Lagern in Weißenstein und Kellerberg aufgenommen. Viele von ihnen schafften es in den darauffolgenden Jahren nach Hause nach Australien und in die USA; ein erheblicher Teil wurde in Kärnten integriert. Das sorgte besonders in Spittal und Paternion für einen großen Bevölkerungszuwachs.