Ibiza-Transkript: „140 von 180 Seiten geschwärzt“

Dass vom 186 Seiten starken Transkript des Ibiza-Videos mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in den Hauptrollen der Großteil großflächig geschwärzt ist, empört SPÖ-Untersuchungsausschussmitglied Jan Krainer. „140 von 180 Seiten sind komplett geschwärzt. Es ist eine Zumutung, wenn über drei Viertel des Transkripts zensiert sind. Der Verfassungsgerichtshof hat in der Vergangenheit Schwärzungen verboten“, sagte er am Samstag und verlangte erneut, dass das Video in voller Länge zur Verfügung gestellt werde.