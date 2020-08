Um Zutritt zu regeln: Ampelsystem im Dolomitendbad

Seit dem Wochenende hat das Dolomitenbad in Lienz wieder geöffnet. Da aufgrund von Corona nur eine bestimmte Anzahl an Badegästen gleichzeitig in Hallenbad und Sauna sein dürfen, wurde ein Ampelsystem installiert. Dadurch sollen sich Gäste bereits vor dem Badeausflug darüber informieren können, ob ein Besuch Sinn macht, beziehungsweise ob er überhaupt möglich ist. Die Ampel ist über dolomitenbad.at abrufbar und stellt folgende Farben samt Hinweisen dar: