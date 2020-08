Dieser Pflanzenstoff hilft gegen Körpergerüche

Hitze, Nervosität und Stress können unangenehme Körpergerüche zur Folge haben. Dies ist nicht nur für einen selbst, sondern meist auch für die Menschen in der Umgebung unangenehm. In vielen Fällen hilft duschen und auch ein mildes Duschgel kann Gerüche beseitigen. Manche Menschen leiden allerdings auch trotz Duschen und Deo unter starken körpereigenen Gerüchen. Wenn alles nichts mehr hilft, sollten Sie auf die Kraft der Pflanzen vertrauen. Das für die grüne Farbe der Pflanzen verantwortliche Chlorophyll hat sich in vielen Fällen bereits bewährt.