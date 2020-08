Zu Gast in Salzburg: Corona-Fall beim FC Liverpool

Seit einigen Tagen ist der englische Meister im Pinzgau zu Besuch. Untergebracht ist die Star-Truppe mit den Ex-Salzburgern Sadio Mane, Naby Keita und Takumi Minamino im Brandlhof in Saalfelden. Eigentlich wollten die „Reds“ in Frankreich ein Trainingslager abhalten, doch aufgrund der hohen dortigen Corona-Zahlen entschieden sich die Verantwortlichen für ein Trainingslager in Österreich. Auch ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg würde am Programm stehen.