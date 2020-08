Retourkutsche nach Trump-Attacke auf Neuseeland

US-Präsident Donald Trump hat am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Minnesota von einer „riesigen Welle“ von Corona-Fällen in Neuseeland gesprochen. Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wies die Behauptung am Dienstag als „offensichtlich falsch“ zurück. Jeder, der die Situation verfolge, werde „erkennen, dass die neun Fälle am Tag in Neuseeland nicht mit den Zehntausenden Fällen in den USA vergleichbar sind“.