Haftbefehl gegen Zollchef des Hafens erlassen

Nach der massiven Explosion in Beirut Anfang des Monats hat ein Richter einen Haftbefehl gegen den Zollchef des Hafens erlassen. Der Richter habe Badri Dahir viereinhalb Stunden befragt, ehe er seine Verhaftung anordnete, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Montag. Die Katastrophe am 4. August forderte mindestens 180 Todesopfer und rund 6000 Verletzte.