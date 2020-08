Beirut: Jetzt 16 Hafen-Mitarbeiter festgenommen

Die Vereinten Nationen (UNO) stellten Beirut unterdessen neun Millionen Dollar (umgerechnet etwa 7,6 Mio. Euro) Soforthilfe in Aussicht. Unter anderem sollen im Libanon Krankenhäuser bei der Ausstattung für Intensivstationen und bei Medikamenten finanziell unterstützt werden, sagte ein UN-Sprecher am Donnerstag in New York.