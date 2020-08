Unterlamm wurde zum Katastrophengebiet erklärt

Niederschläge bis zu 80 Liter am Quadratmeter in der Stunde

Für etliche Gebäude im Fehringer Ortsteil Hatzendorf und der Gemeinde Unterlamm wurde nach Niederschlägen bis zu 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb von nur einer Stunde ein behördliches Betretungsverbot ausgesprochen. Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer machte sich ein Bild vor Ort. Dann wurde die Gegend sogar zum Katastrophengebiet erklärt. „Leider häufen sich diese punktuellen extremen Wetterereignisse - man denke nur an die Schneekatastrophen oder die Hochwasser in Gasen oder Hatzendorf“, bedauert er.