Das Golf-Areal wird zur Handyzone

Bitte lächeln! Könnte man meinen, wenn man am Golfplatz in Maria Lankowitz die Asse mit ihren Handys in der Hand sieht. Für Selbstportraits nutzen sie die Geräte aber nicht. Die brauchen sie viel mehr für die Ergebnisse bei den Gösser Open. Denn anders als bisher gewohnt werden nämlich keine Score-Karten zwischen den Spielern ausgetauscht, sondern jeder tippt das Ergebnis seiner Gegner auf dem Smartphone ein. Corona lässt grüßen...