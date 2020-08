Urlaub: Berge und Seen als Touristenmagnete

Viele Betriebe ausgebucht

Viele Betriebe sind sogar ausgebucht, wie ein „Krone“-Rundruf im heimischen Tourismus zeigt. So kann sich das Parkhotel Pörtschach seit Juli vor Gästeanfragen kaum noch retten: „Ausgebucht!“ In dem großen Komplex am Wörthersee sind gleich 195 Zimmer zu füllen. „Die Saison läuft sehr gut, so gut wie eigentlich noch nie“, so Julian Egger vom Parkhotel.