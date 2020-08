Wertloser Screening-Stockerlplatz für Salzburg

11.806 Abstriche in 444 Betrieben wurden diese Woche im ganzen Bundesland genommen. Nur in Tirol sind die Hoteliers mit mehr als 18.000 Tests noch braver. Das Tourismusministerium veröffentlich nun jede Woche die Zahlen zu den Screenings. Ausgewiesen sind jedoch nur die absoluten Zahlen, die Relation zur Gesamtzahl der Tourismuseinrichtungen im Bundesland fehlt. „Wir wollen keinen Länder-Wettbewerb entfachen“, heißt es vom Ministerium. Die Zahlen dienten der Transparenz, so der Tenor. Vom Obmann der Tourismusregion Wagrain-Kleinarl kommt Kritik. „Was tut man mit diesen Zahlen?“, fragt Stefan Passrugger. Die Zahlen des Ministeriums sind jedoch nicht deckungsgleich mit denen des Ministeriums. Das Land sprach erst kürzlich von 6000 Tests diese Woche.