Corona-Fokus richtet sich verstärkt auf Kroatien

Tirol verstärkte indes am Brenner die Kontrollen mit dem Heer, um vom Balkan kommende Urlauber, die Kärnten und Steiermark umfahren, in den Griff zu bekommen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) preschte am Donnerstag vor und bezeichnete eine Reisewarnung für Kroatien als „diskutierenswert“.