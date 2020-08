Williams und Halep mit Siegen zurück auf der Tour

„Ich bin glücklich, weil ich nach einer sechsmonatigen Pause gewonnen habe“, erklärte die 28-jährige Halep. Nur wenige Zuschauer, ein strenges, gesundheitliches Protokoll, keine Handshake nach dem Match: „Emotional ist es nicht einfach, aber wir müssen uns anpassen - wir leben in harten Zeiten“, so Halep. Die Rumänin will ja erst nach dieser Woche darüber entscheiden, ob sie bei den US Open ab 31. August antritt.