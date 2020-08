Rapid kennt den Gegner im Drei-Millionen-Spiel

NK Lokomotiva Zagreb ist der erste Gegner von Österreichs Vizemeister SK Rapid Wien in der Champions-League-Qualifikation. Das ergab die Auslosung Montagmittag in Nyon. Das Zweitrunden-Match findet entweder am 25. oder 26. August in Zagreb statt. Der Sieg wäre drei Millionen Euro wert. Hier lesen Sie, was Rapid-Trainer Didi Kühbauer zur Auslosung sagt.