Wanderer (72) verstarb bei Ruhepause

In Großarl ist am Samstag ein deutscher Urlauber bei einer Wanderung unerwartet gestorben. Der 72-Jährige war am späten Vormittag mit seiner 61-jährigen Frau unterwegs, als er bei einer Ruhepause auf einer Bank sitzend plötzlich zusammensackte und auf den Waldboden fiel, wie die Polizei am Abend mitteilte. Selbst der Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun.