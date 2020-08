Tschechien: Feuer in Hochhaus offenbar gelegt

Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung im 11. Stock des 13-stöckigen Plattenbaus in der Stadt Bohumin (Oderberg) an der Grenze zu Polen ausgebrochen und hatte auf die darüberliegenden Stockwerke über gegriffen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und mehreren Drehleitern vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Mit elf Toten ist es die schlimmste Brandkatastrophe in der Geschichte des Landes seit dem Jahr 1990.