Biker (59) starb bei Überholmanöver im Innviertel

Traurige Nachrichten aus Neukirchen an der Enknach in Oberösterreich. Am Samstagmorgen verunglückte ein 59-jähriger deutscher Motorradfahrer. Bei einem Überholmanöver übersah er, dass der Pkw vor ihm nach links abbiegt. Es kam zur Kollision, der Mann wurde in das angrenzende Feld geschleudert und verstarb dort an seinen schweren Verletzungen.