Italien kämpft mit 100 Mrd. Euro gegen die Krise

Die italienische Regierung hat am Freitagabend ein neues Wirtschaftspaket mit Maßnahmen im Wert von 100 Milliarden Euro verabschiedet. Damit sollen die Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen und Familien eingegrenzt werden. So wird unter anderem ein beschlossenes Kündigungsverbot für Unternehmen vier Monate lang ausgeweitet. Auch die Maskenpflicht in Innenräumen wird bis Anfang September verlängert.