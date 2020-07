Zurück zur Normalität: Bergamo buhlt um Touristen

Die lombardische Stadt Bergamo, die wegen der hohen Zahl von Coronavirus-Todesopfern als „Italiens Wuhan“ bekannt geworden ist, will wieder zurück zur Normalität und bemüht sich um Touristen. So startet die Stadt jetzt mit einer Werbekampagne, die TV-Spots sowie Plakate in den größten italienischen Städten vorsieht. Bergamo galt als Zentrum, in dem die Seuche in Italien am schlimmsten wütete.