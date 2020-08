Hitzköpfen brannten nach Unfall Sicherungen durch

Nach einer Diskussion durchs Fenster wollte ein österreichischer Autolenker (60) aus seinem Fahrzeug aussteigen. Der zweite Unfallbeteiligte, ein solwakischer Taxilenker (49), ließ das jedoch nicht zu. „Ich habe befürchtet, dass mich der Autofahrer angreift“, so der Taxifahrer. Er drückte daher die Fahrertüre seines Gegenübers zu und klemmte den Österreicher dabei in seinem Fahrzeug ein. Im Eifer des Gefechts wurde der Autofahrer am Hals verletzt.