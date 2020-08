Einigung auf Ladungsliste für Ibiza-U-Ausschuss

Im Oktober stehen diverse Großspender am Plan. Zudem soll die Gesetzgebung unter Türkis-Blau für die Privatkrankenanstalten weiter beleuchtet werden. Am 8. Oktober sind daher der Vorstandsvorsitzende der PremiQuaMed Holding, Julian Hadschieff, Privatklinik-Betreiber Walter Grubmüller und Bernhard Wurzer (Generaldirektor ÖGK) geladen. Insgesamt sind an den zehn Befragungstagen bis zum November 29 Auskunftspersonen vorgesehen. Immobilieninvestor Benko ist am 21. Oktober dran.