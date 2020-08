Große Kunst in Salzburg gelandet

3000 Quadratmeter, 32 Aussteller und ein strenges Sicherheitskonzept. „Wir haben eine App entwickelt. Mit der kann man ein Bild scannen. Sie erkennt Künstler, Format und Galerie“, sagt Veranstalter Wolfgang Pelz. Sinn: So können Interessierte Beratungsgespräche und damit erhöhte Covid-Gefahr vermeiden. Die Galeristen beraten natürlich trotzdem gerne. Ebi Kohlbacher von der Galerie W&K aus Wien trägt Schutzvisier. „Wir stellen eigentlich während der Festspiele in der Churfürststraße aus. Das ging heuer nicht wegen Corona.“ Highlights am Stand: Egon Schieles „Liegender männlicher Akt“ für 2,2 Millionen Euro und „Sonnenbad“ des legendären Salzburger Künstlers Georg Jung von 1946. Das ist mit 110.000 Euro veranschlagt. Wolfgang Karner von der Galerie Rudolf Budja zeigt ein „Mao“-Porträt von Warhol (150.000 Euro), eine „Stradivarius Fossilus“ von Arman (250.000 Euro) und das Gemälde „Hope“ von Damien Hirst (750.000 Euro).