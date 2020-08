Trump gegen China: Wer ist der Nächste?

Mögliches Social-Media-Ziel: WeChat

Weiteres naheliegendes Ziel für die US-Regierung ist das chinesische Chat- und Social-Media-Tool WeChat. Wie die britische BBC hervorhebt, wird das vor allem in China, aber auch in asiatischen Nachbarländern und bei Auslandschinesen beliebte Tool schon länger verdächtigt, ein internationales Überwachungsinstrument der Machthaber in Peking zu sein. Außerdem wurde WeChat in der Vergangenheit angelastet, im großen Stil für Propaganda im Ausland genutzt zu werden.