Chinesischer IT-Gigant steckt Milliarden in Europa

Ein weiteres Standbein von Tencent sind Online-Spiele: Das Unternehmen ist mit Handy- und Online-Spielen zunächst in China groß geworden, hat in den letzten Jahren aber auch massiv in ausländische Gaming-Unternehmen investiert. So ist Tencent etwa Großinvestor beim „Fortnite“-Macher Epic Games und beim „World of Warcraft“-Erfinder Activision Blizzard.