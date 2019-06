Demokraten warnen Trump vor Huawei-Zugeständnissen

US-Lieferungen an Huawei wieder erlaubt

Trump sagte China am Samstag beim G-20-Gipfel in Osaka zu, Lieferungen an Huawei vorerst wieder zuzulassen. Ob der Konzern auch von der schwarzen Liste genommen wird, soll in den nächsten Tagen besprochen werden. Der republikanische Präsident hatte den Konzern im Mai als Gefahr für die Sicherheit der USA eingestuft und Geschäfte von US-Firmen streng begrenzt.