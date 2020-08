Mihajlovic gewinnt schlimmen Kampf gegen Leukämie

„Leukämie“ - es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass Sinisa Mihajlovic mit seinem Geständnis für Bestürzung und Bangen gesorgt hat, an Blutkrebs erkrankt zu sein! Mit Tränen in den Augen hatte der Trainer des FC Bologna am 13. Juli bei einer Pressekonferenz aber nahezu im selben Atemzug erklärt, nicht aufgeben zu wollen. „Ich werde diese Krankheit besiegen, (...) für alle, die mich lieben!“ Und tatsächlich: Der 51-jährige Serbe scheint den bisher größten Kampf seines Lebens gewonnen zu haben ...