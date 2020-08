Feuerwehr ist im ganzen Land gefordert

Am Vormittag waren knapp 1300 Feuerwehrleute an knapp 400 Einsatzstellen im Einsatz, wie Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker kurz nach Mittag bestätigte. Am gefährlichsten ist die Lage im Flachgau, wo es in Henndorf und Bergheim zu Verkehrsverzögerungen gekommen ist, sowie im Pinzgau. Dort kam es an der Salzachuferstraße in Zell am See zu Behinderungen. In Bayern wurde die Autobahn A8 zwischen Salzburg und München bei Frasdorf wegen Überflutung gesperrt, auch eine Ausweichstrecke wurde überschwemmt. Seit kurz nach Mittag ist die Strecke aber wieder frei gegeben.