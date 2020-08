Alko-Lenker (71) „verschrottet“ Wagen bei Unfall

Im Gebiet von Wolfshoferamt war der Rentner mit dem Auto in Richtung Gars am Kamp unterwegs und überholte eine Gruppe Radfahrer, als er entgegenkommende Fahrzeuge bemerkte. Der Betrunkene lenkte daraufhin seinen Wagen nach links in den Straßengraben, fuhr dessen Böschung hoch und auf deren Kamm knapp 30 Meter weit, bis der Pkw quer stand und sich überschlug. Der 71-Jährige wurde ambulant im Spital behandelt. Nach dem Alko-Test musste er seinen Führerschein abgeben.